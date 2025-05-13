У Литві провели обшуки в компанії через підозри в порушенні санкцій щодо РФ і Білорусі

У квітні Литва провела обшуки в литовській транспортно-логістичній компанії Cargokodas через підозри в порушенні міжнародних санкцій, пов'язаних з постачанням товарів до Росії та Білорусі.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, слідчі вилучили 100 тисяч євро готівкою, зброю та товари на суму близько 1,5 млн євро, які, ймовірно, підпадають під санкції.

Акціонер Cargokodas Даріус Мікутавічюс підтвердив литовським ЗМІ, що представники компанії були повідомлені про підозри, але він розкритикував дії влади у цій справі.

За словами Мікутавічюса, він є колекціонером вогнепальної зброї та аксесуарів, членом спортивного стрілецького клубу і має необхідні дозволи на зброю. Тому вогнепальна зброя, знайдена під час обшуків у його будинку, була перевірена і повернута йому.

Однак, як стверджується, посадовці визнали проблематичними знайдені у його будинку репліки міномета та артилерійського снаряда.

За словами акціонера, товари подвійного призначення, знайдені під час обшуків на складах компанії, були предметами, що зберігалися клієнтами на комерційному складі і не перебували під митним контролем.

Щодо 100 тисяч євро готівкою, знайдених під час обшуків, Мікутавічюс заявив, що це були сімейні заощадження, які зберігалися в сейфі.

За даними литовських ЗМІ, які посилаються на останні дані Державного фонду соціального страхування (Sodra), в Cargokodas зараз працює 11 осіб.

У січні уряд Литви схвалив пропозицію щодо послаблення обмежень, запроваджених колишнім урядом перед відставкою, на експорт товарів подвійного призначення повітряним транспортом до країн, що не є членами ЄС.

Перед цим прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас переконував, що в нього немає інформації про те, що литовські товари можуть бути використані російською військовою промисловістю.

Палуцкас також заявив про намір співпрацювати з Україною у питанні контролю за експортом товарів подвійного призначення.