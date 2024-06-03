Фермеры собрались сутки блокировать пути между Францией и Испанией

Французские и испанские фермеры собираются в течение суток блокировать восемь автодорог, соединяющих Францию и Испанию, и не исключают расширения протеста.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 3 июня, французские и испанские аграрии решили с 10:00 блокировать автомобильное движение через Пиренеи в восьми местах на разное время, но не более суток.

Они хотят таким образом привлечь внимание к себе перед европейскими выборами и допускают расширение протеста, если их требования не услышат.

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По словам организаторов акции, после масштабных зимних протестов нет ощутимого прогресса по нескольким пунктам их требований, таким как налоговые льготы на электроэнергию, повышение продовольственной безопасности, пересмотр налогов для сферы и поддержка в получении доступа к солнечным электростанциям.

Напомним, в Польше периодически также проходят акции аграриев, которые недовольны требованиями Европейского зеленого курса.

В течение января французские аграрии устроили масштабные и бурные протесты с блокадами дорог по всей территории страны и начали сворачивать их после того, как правительство вышло с серией обещаний.