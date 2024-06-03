Фермеры собрались сутки блокировать пути между Францией и Испанией
Французские и испанские фермеры собираются в течение суток блокировать восемь автодорог, соединяющих Францию и Испанию, и не исключают расширения протеста.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
В понедельник, 3 июня, французские и испанские аграрии решили с 10:00 блокировать автомобильное движение через Пиренеи в восьми местах на разное время, но не более суток.
Они хотят таким образом привлечь внимание к себе перед европейскими выборами и допускают расширение протеста, если их требования не услышат.
По словам организаторов акции, после масштабных зимних протестов нет ощутимого прогресса по нескольким пунктам их требований, таким как налоговые льготы на электроэнергию, повышение продовольственной безопасности, пересмотр налогов для сферы и поддержка в получении доступа к солнечным электростанциям.
Напомним, в Польше периодически также проходят акции аграриев, которые недовольны требованиями Европейского зеленого курса.
В течение января французские аграрии устроили масштабные и бурные протесты с блокадами дорог по всей территории страны и начали сворачивать их после того, как правительство вышло с серией обещаний.