Нидерланды не будут запрещать применять F-16 по целям на территории России

Нидерланды дадут Украине разрешение применять переданные ими истребители F-16 в том числе для ударов по целям на территории России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Politico заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

В общении с журналистами в Сингапуре Оллонгрен сказала, что Нидерланды не будут накладывать на Украину территориальных ограничений в применении истребителей, в отличие от Бельгии.

Реклама:

"Мы применяем (к самолетам. – Ред.) тот же принцип, что и ко всем другим поставкам оружия – с тех пор как мы передали его Украине, Украина решает, как его использовать. Мы лишь просим соблюдать международное право и право на самооборону так, как это определено Уставом ООН, что означает, что они могут применять оружие для поражения военных целей в целях самообороны", – прокомментировала Кайса Оллонгрен.

Оллонгрен была среди тех, кто призывал снять ограничения на применение Украиной западного оружия союзников, которые их устанавливали.

Министр также выразила надежду, что после передачи полномочий новому правительству политика Нидерландов по поддержке Украины сохранится.

"Думаю, очень важно, чтобы мы продолжали играть эту роль. Я видела программу нового правительства, и в ней предусмотрено продолжение поддержки Украины, и указано, что правительство ценит сотрудничество в ЕС и НАТО", – отметила Оллонгрен.

Напомним, Дания также заявила, что не будет ограничивать Украину в применении F-16, которые планирует передать.