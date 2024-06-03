У Німеччині прогнозують ще кілька днів із повенями

У Німеччині прем'єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зьодер очікує на продовження повені до середи або четверга.

Його заяву наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Зьодер сказав, що зараз повінь "дещо відступає". Але він додав, що навіть якщо дощ припиниться, рівень води у великих річках залишатиметься загрозливим.

Зьодер закликав мешканців дотримуватися інструкцій з евакуації.

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"Вода піднімається дуже, дуже швидко, і (це) просто небезпечно. Найважливіше – захистити життя", – сказав він, додавши, що ситуація в багатьох місцях "серйозна і критична".

Очікуючи "величезні фінансові збитки", баварський лідер закликав федеральний уряд надати допомогу.

"Вода, можливо, не залишиться надовго, але збитки будуть довготривалими і величезними", – сказав він.

Зьодер також заявив, що страхування власників нерухомості від стихійних лих має бути обов'язковим, додавши, що він підніме цю тему на наступній зустрічі прем'єр-міністрів земель.

Загалом у постраждалих регіонах на півдні Німеччини евакуювали вже тисячі людей, точні цифри невідомі.

З п’ятниці, відколи почались повені, один рятувальник загинув і один вважається зниклим, також зникла одна жінка.

У неділю в постраждалі райони вирушили німецькі урядовці.