На півдні Німеччини, де тривають повені, загинув рятувальник

У Баварії вранці 2 червня підтвердили смерть 42-річного рятувальника-добровольця, який допомагав із евакуацією людей з районів, де внаслідок сильних злив піднялась вода.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Чоловік і троє його колег намагалися знайти та евакуювати людей із затопленого будинку в баварському містечку Пфаффенхофен-ан-дер-Ільм.

Тіло рятувальника знайшли в неділю вранці. Інших людей, які перебували на човні, знайшли живими.

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Німецьке метеорологічне агентство DWD випустило нове попередження про шторм і дощі для регіонів країни, які вже постраждали від повені.

За прогнозами, в деяких районах північної Баварії і Баден-Вюртембергу в неділю вдень може випасти до 70 літрів опадів на квадратний метр. Щонайменше десять громад у Баварії оголосили надзвичайний стан через підвищення рівня Дунаю та інших річок.

Нагадаємо, рівень води у річках почав підніматися після рясних злив, що тривають з п'ятниці і можуть продовжуватися до кінця поточної доби.

Про наближення циклону з екстремально сильними зливами попереджали ще кілька днів тому. Таке явище зумовлене нетиповим для регіону рухом вологих повітряних мас з півдня на північ. Схожий феномен спостерігався перед великою повінню на Ельбі 2002 року.