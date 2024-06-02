Німецькі урядовці їдуть в охоплені повенями райони

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек у неділю вирушає до баварських районів, що постраждали від повені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Віцеканцлера супроводжуватимуть прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер та міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Германн.

Габек спочатку відвідає Райхертсхофен у верхньобаварському районі Пфаффенхофен-ан-дер-Ільм, щоб отримати уявлення про ситуацію, де вчора ввечері під час рятувальної операції загинув рятувальник.

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"Дорогою до Пфаффенхофена я почув про смерть рятувальника. Це жахливо. Він загинув, намагаючись врятувати людей від повені", – сказав Габек.

Після Райхертсхофена політики хочуть відвідати Бабенхаузен у швабському районі Унтеральгау.

Ситуація з повінню там також була драматичною. Потім Зьодер і Германн поїдуть до Гюнцбурга.

Нагадаємо, рівень води у річках почав підніматися після рясних злив, що тривають з п'ятниці і можуть продовжуватися до кінця поточної доби.

Про наближення циклону з екстремально сильними зливами попереджали ще кілька днів тому. Таке явище зумовлене нетиповим для регіону рухом вологих повітряних мас з півдня на північ. Схожий феномен спостерігався перед великою повінню на Ельбі 2002 року.