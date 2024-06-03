У Німеччині тривають повені, евакуація загрожує новим районам

У двох німецьких землях, що потерпають від повеней, ситуація залишається складною і місцями погіршується, можлива евакуація у нових районах.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Стихія продовжує набирати сили у деяких районах землі Баден-Вюртемберг східніше Штутгарта. У районі Геппінген вранці у понеділок адміністрація закликала мешканців пакувати найнеобхідніші речі та очікувати евакуації на верхніх поверхах.

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Триває евакуація у муніципалітеті Рудерсберг, де багато людей виявились заблоковані водою у своїх будинках.

У місті Есслінген-на-Неккарі вода продовжує підніматися, пік очікують вдень у понеділок. Там триває будівництво тимчасових дамб, щоб запобігти підтопленню центру.

Boris Roessler / dpa

Ситуація залишається складною і в Баварії. Земельне міністерство внутрішніх справ оголосило, що з п’ятниці через стихію змушені були залишити домівки понад 3000 людей, у десяти районах оголошено надзвичайну ситуацію.

У містечках над Дунаєм у понеділок очікують погіршення ситуації і пік повені, для цих районів оголошено найвищий рівень попередження. У містечку Кельгайм рівень Дунаю може досягти максимуму за останні 20 років.

Pia Bayer / dpa

З п’ятниці, відколи почались повені, один рятувальник загинув і один вважається зниклим, також зникла одна жінка.

У неділю в постраждалі райони вирушили німецькі урядовці.