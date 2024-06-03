В Германии прогнозируют еще несколько дней с наводнениями

Как заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер, он ожидает, что наводнение продлится до среды или четверга.

Его заявление приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Зёдер сказал, что сейчас наводнение "несколько отступает".

Он также добавил, что даже если дождь прекратится, уровень воды в крупных реках будет оставаться угрожающим.

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Зедер призвал жителей соблюдать инструкции по эвакуации.

"Вода поднимается очень быстро, и (это) просто опасно. Самое важное – защитить жизни", – сказал он, добавив, что ситуация во многих местах "серьезная и критическая".

Ожидая "огромные финансовые убытки", баварский лидер призвал федеральное правительство оказать помощь.

"Вода, возможно, не останется надолго, но ущерб будет долговременным и огромным", – сказал он.

Зёдер также заявил, что страхование владельцев недвижимости от стихийных бедствий должно быть обязательным, добавив, что он поднимет эту тему на следующей встрече премьер-министров земель.

Всего в пострадавших регионах на юге Германии эвакуировали уже тысячи людей, точные цифры неизвестны.

С пятницы, с тех пор как начались наводнения, один спасатель погиб и один считается пропавшим, также пропала одна женщина.

В воскресенье в пострадавшие районы отправились чиновники федерального правительства.