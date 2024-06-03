В Венгрии колеблются относительно участия в Саммите мира: не видят смысла без России

Венгрия пока не приняла решение, будет ли участвовать в запланированном в Швейцарии Саммите мира.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью провластному белорусскому телеканалу ОНТ, его цитирует белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Венгерский министр объяснил, что Будапешт колеблется, поскольку на саммите не будет России.

"Мы уважаем швейцарские усилия по достижению мира. Мы действительно уважаем их позицию. Но в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют стороны войны. Поэтому если не обе стороны представлены, думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно стремление к миру", – сказал Сийярто.

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Он считает, что мирная конференция имеет реальный смысл, "если обе стороны сидят за столом переговоров".

Напомним, в пятницу Министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.

В воскресенье украинский президент Зеленский обвинил Китай в поддержке усилий, направленных на то, чтобы удержать лидеров от участия в саммите.

В ответ в Китае заявили, что никогда не "раздували огонь и не подпитывали пламя" российско-украинской войны.