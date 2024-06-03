Кулеба: Эстония передаст Украине энергоблок одной из своих электростанций
Эстония передаст Украине энергоблок с Ауверской электростанции, а также электродвигатели.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной, сообщает "Европейская правда".
Он поблагодарил Эстонию за решительные действия в вопросе помощи украинской энергетической системе для преодоления последствий разрушений, вызванных российскими ракетами.
"Решение передать Украине энергоблок Ауверской электростанции, а также отправить в Украину мощные электродвигатели чрезвычайно важно и является примером для других", – сказал Кулеба.
Он уточнил, что один такой энергоблок способен обеспечить надежное энергоснабжение для 150 тысяч украинцев.
"Это действительно действенная помощь", – отметил он, добавив, что логистически доставить этот энергоблок непросто, но "помощь едет".
На прошлой неделе правительство Швеции объявило о выделении Украине 650 млн шведских крон (более 61 млн долларов) на поддержку энергосистемы Украины.
А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 21 мая посетила одну из крупнейших украинских ТЭС, разрушенную российским ракетным ударом.