Кулеба: Эстония передаст Украине энергоблок одной из своих электростанций

Эстония передаст Украине энергоблок с Ауверской электростанции, а также электродвигатели.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной, сообщает "Европейская правда".

Он поблагодарил Эстонию за решительные действия в вопросе помощи украинской энергетической системе для преодоления последствий разрушений, вызванных российскими ракетами.

"Решение передать Украине энергоблок Ауверской электростанции, а также отправить в Украину мощные электродвигатели чрезвычайно важно и является примером для других", – сказал Кулеба.

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Он уточнил, что один такой энергоблок способен обеспечить надежное энергоснабжение для 150 тысяч украинцев.

"Это действительно действенная помощь", – отметил он, добавив, что логистически доставить этот энергоблок непросто, но "помощь едет".

На прошлой неделе правительство Швеции объявило о выделении Украине 650 млн шведских крон (более 61 млн долларов) на поддержку энергосистемы Украины.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 21 мая посетила одну из крупнейших украинских ТЭС, разрушенную российским ракетным ударом.