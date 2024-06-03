Суд дозволив Кіркорову в'їзд у Молдову

Суд сектора Ришкани міста Кишинів задовольнив апеляцію російського співака Філіпа Кіркорова і зняв заборону на його в'їзд до Молдови.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на TV8.

У рішенні, винесеному 30 травня, суд Кишинева постановив, що заборона на в'їзд Кіркорова, запроваджена Прикордонною поліцією в аеропорту 28 липня 2022 року, має бути анульована.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді протягом 30 днів. Наразі невідомо, чи підготують молдовські прикордонники відповідне клопотання.

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Нагадаємо, російському виконавцю відмовили у в'їзді до Молдови в липні 2022 року, коли він вилетів зі Стамбула, через недотримання умов для отримання дозволу.

Виконувач обов'язків генерального прокурора Молдови Думітру Робу тоді заявив, що заборонена партія "Шор" заплатила Кіркорову та ще одному виконавцю – Моргенштерну – 260 тисяч доларів гонорару за виступ на концерті.

Водночас Кіркорову заборонили в'їзд до Литви, й у квітні Європейський суд із прав людини відхилив його скаргу на це рішення балтійської країни.