У Сербії підвищили рівень терористичної загрози після нападу біля посольства Ізраїлю

Міністр внутрішніх справ Сербії Івиця Дачич оголосив про підвищення рівня терористичної загрози в країні після нападу з арбалетом біля посольства Ізраїлю в Белграді напередодні, 29 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tanjug.

На пресконференції в суботу Дачич підтвердив, що напад на посольство Ізраїлю розслідується як імовірний теракт.

"Згідно з інструкціями, чинними правилами, вказівками Ради нацбезпеки, після того, як стався цей теракт – оскільки його тепер офіційно назвала терактом прокуратура – як міністр внутрішніх справ я оголосив червоний рівень терористичної загрози безпеці", – додав голова сербського МВС.

Реклама:

У зв’язку зі зростанням рівня терористичної загрози у Сербії посилять присутність поліції біля посольств і державних установ, а також у місцях великого скупчення людей. Також проведуть додаткові слідчі дії в містах Младеновац і Новий Пазар неподалік Белграда.

Дачич також оголосив про затримання чоловіка 1999 року народження, який може бути спільником нападника і раніше притягався до відповідальності як "керівник кількох воєнізованих онлайн-груп, що закликали до джихаду".

Як повідомлялось, у Белграді в суботу нападник поранив із арбалета сербського поліцейського поруч із посольством Ізраїлю. Поліцейський у відповідь вистрелив у нападника і за пів години той помер.

У Швеції цього тижня засудили 15-річного хлопця, який із пістолетом прямував на таксі до посольства Ізраїлю, до 11 місяців колонії для неповнолітніх.