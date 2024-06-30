В Сербии повысили уровень террористической угрозы после нападения возле посольства Израиля

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране после нападения с арбалетом возле посольства Израиля в Белграде накануне, 29 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tanjug.

На пресс-конференции в субботу Дачич подтвердил, что нападение на посольство Израиля расследуется как вероятный теракт.

"Согласно инструкциям, действующим правилам, указаниям Совета нацбезопасности, после того, как произошел этот теракт – поскольку его теперь официально назвала терактом прокуратура – как министр внутренних дел я объявил красный уровень террористической угрозы безопасности", – добавил глава сербского МВД.

Реклама:

В связи с ростом уровня террористической угрозы в Сербии усилят присутствие полиции возле посольств и государственных учреждений, а также в местах большого скопления людей. Также проведут дополнительные следственные действия в городах Младеновац и Новый Пазар неподалеку от Белграда.

Дачич также объявил о задержании мужчины 1999 года рождения, который может быть сообщником нападавшего и ранее привлекался к ответственности как "руководитель нескольких военизированных онлайн-групп, призывавших к джихаду".

Как сообщалось, в Белграде в субботу нападавший ранил из арбалета сербского полицейского рядом с посольством Израиля. Полицейский в ответ выстрелил в нападавшего и через полчаса тот умер.

В Швеции на этой неделе приговорили 15-летнего парня, который с пистолетом направлялся на такси к посольству Израиля, к 11 месяцам колонии для несовершеннолетних.