В Британии обеспокоены возможным вмешательством России в парламентские выборы

Заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден назвал реальным риск вмешательства России в парламентские выборы в стране, которые состоятся 4 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Дауден прокомментировал расследование австралийского телеканала ABC, который обнаружил вероятную операцию российского влияния, направленную на поощрение поддержки Reform UK Найджела Фараджа.

ABC обнаружила в Facebook пять страниц с в общей сложности 190 тысячами подписчиков, которые скоординировано публиковали одни и те же изображения и тексты в поддержку евроскептиков.

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Администраторы этих страниц, которые позиционируются как британские, преимущественно находятся в Нигерии. Это имеет важное значение, поскольку установлено, что предыдущие российские пропагандистские сети в интернете действовали именно из Африки.

По мнению заместителя британского премьера, это разоблачение "показывает реальный риск, с которым сталкивается наша демократия в этом нестабильном мире".

"Злонамеренные иностранные субъекты, продвигающие британские политические партии, политику и взгляды, соответствующие их повестке дня, являются еще одним примером вызовов во все более нестабильном киберпространстве 21-го века, и это вызывает серьезное беспокойство во время избирательной кампании", – добавил Дауден.

Накануне исполнительный председатель Консервативной партии Британии Ричард Голден направил письмо чиновникам с просьбой расследовать опубликованные ABC сообщения.

Как известно, Reform UK существенно нарастила рейтинг перед парламентскими выборами в Британии, хотя из-за особенностей избирательной системы ей не прогнозируют значительного количества мандатов.

Лидер партии Найджел Фарадж успел попасть в скандал из-за скандальных заявлений о России и ее полномасштабном вторжении в Украину.

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