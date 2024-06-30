У партії прем’єрки Естонії, яка очолить дипломатію ЄС, розповіли про майбутнє уряду

Партія реформ Естонії, чия представниця Кая Каллас іде з посади прем’єра для роботи в Європейському Союзі, заявила, що не планує змінювати склад урядової коаліції, але може внести зміни в її програму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Каллас поки офіційно не оголосила про відставку з посади прем'єр-міністра Естонії і продовжить керувати урядом ще кілька тижнів до саміту НАТО у Вашингтоні. "Я вже залишила посаду голови партії, але нові партійні вибори у нас відбудуться 8 вересня", – сказала вона.

Водночас її Партія реформ планує почати обговорення коаліційного договору вже наступного тижня.

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"У правлінні Партії реформ вирішили, що наш пріоритет – продовжувати роботу з нинішньою коаліцією. З тими партіями, які зараз у коаліції: соціал-демократи і Eesti 200. Звичайно, будуть переговори про те, чи треба вносити якісь зміни в коаліційний договір і чи будуть деякі нові обличчя в уряді", – пояснив член правління партії Урмас Пает.

Новий лідер Партії реформ, міністр із питань клімату Крістен Міхал сказав, що оновлений коаліційний договір має бути оновлений до вересня.

Міхала напередодні, 29 червня, обрали кандидатом у прем’єр-міністри Естонії з огляду на те, що Кая Каллас стане високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки.

Передбачається, що новий уряд на чолі з Міхалом розпочне роботу наприкінці липня або на початку серпня.

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