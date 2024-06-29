В Естонії обрали заміну прем’єрці Каллас, яка очолить дипломатію ЄС

Провідна урядова партія Естонії, Партія реформ, визначила свого кандидата у прем’єри, який повинен замінити на посаді Каю Каллас, що має стати наступною керівницею дипломатії Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив естонський мовник ERR.

Керівництво естонської Партії реформ на засіданні 29 червня ухвалило одноголосне рішення висунути міністра з питань клімату Крістена Міхала як кандидата на посаду прем'єр-міністра Естонії.

Крістен Міхал фото: postimees

Міхал подякував партії за надану довіру і пообіцяв гідно нести відповідальність.

Реклама:

Він підкреслив, що наріжним каменем його бачення є безпека для всієї Естонії.

"Жителі Естонії мають бути впевнені, що наш дім і країна захищені, і що держава добре управляється. Під час перегляду коаліційного договору безумовними пріоритетами стануть держоборона, зміцнення конкурентоспроможності економіки та подальше упорядкування державних фінансів", – заявив Міхал.

Керівництво Партії реформ також узгодило склад делегації для коаліційних переговорів. "Що швидше ми досягнемо ясності в питанні оновлення коаліційного договору, тим краще буде для Естонії", – зазначив Міхал.

Кая Каллас представлятиме Естонію як прем'єр-міністр на саміті НАТО 9-11 липня у Вашингтоні. Після цього Каллас подасть прохання про відставку.

Нового голову Партії реформ буде обрано на з'їзді 8 вересня.

Нинішня прем'єр-міністерка Естонії, лідерка Партії реформ Кая Каллас має намір продовжити кар'єру в Європі. Пізно ввечері 27 червня лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу – на посаду глави дипломатії ЄС обрали Каю Каллас. Вона має замінити Жозепа Борреля.

Читайте детальну статтю "ЄП" про те, як у ЄС ділили посади та обирали нове керівництво на 5 років.