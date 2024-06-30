В партии премьера Эстонии, которая возглавит дипломатию ЕС, рассказали о будущем правительства

Партия реформ Эстонии, чья представительница Кая Каллас уходит с поста премьера для работы в Европейском Союзе, заявила, что не планирует менять состав правительственной коалиции, но может внести изменения в ее программу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Каллас пока официально не объявила об отставке с должности премьер-министра Эстонии и продолжит руководить правительством еще несколько недель до саммита НАТО в Вашингтоне. "Я уже покинула пост председателя партии, но новые партийные выборы у нас состоятся 8 сентября", – сказала она.

В то же время ее Партия реформ планирует начать обсуждение коалиционного договора уже на следующей неделе.

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"В правлении Партии реформ решили, что наш приоритет – продолжать работу с нынешней коалицией. С теми партиями, которые сейчас в коалиции: социал-демократы и Eesti 200. Конечно, будут переговоры о том, надо ли вносить какие-то изменения в коалиционный договор и будут ли некоторые новые лица в правительстве", – пояснил член правления партии Урмас Паэт.

Новый лидер Партии реформ, министр по вопросам климата Кристен Михал сказал, что обновленный коалиционный договор должен быть обновлен до сентября.

Михала накануне, 29 июня, избрали кандидатом в премьер-министры Эстонии ввиду того, что Кая Каллас станет высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Предполагается, что новое правительство во главе с Михалом начнет работу в конце июля или в начале августа.

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