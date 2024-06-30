У Британії провідна газета консерваторів підтримала лейбористів на виборах

Щотижневик The Sunday Times, який історично підтримував Консервативну партію, у редакційній статті підтримав обрання на дострокових парламентських виборах опозиційної Лейбористської партії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Редакція The Sunday Times вважає, що за 14 років перебування при владі британські консерватори "фактично втратили право на управління країною".

"Перебуваючи в опозиції, вони повинні перегрупуватися, омолодитися, відмовитися від міжусобної боротьби і припинити звинувачувати всіх інших у своїх бідах", – констатує видання, додаючи, що Британія "зараз потребує радикального перезавантаження".

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На думку газети, забезпечити це перезавантаження може саме Лейбористська партія, яка лідирує в опитуваннях і лідер якої, Кір Стармер, в останні роки доклав зусиль для вирішення скандалів усередині політсили.

"Ми не можемо продовжувати жити так, як ми живемо, і ми вважаємо, що зараз саме час довірити лейбористам відновлення компетенції уряду. Британія має стати кращою – як місце для життя, роботи та ведення бізнесу", – закликає The Sunday Times.

У Британії видання декларують свої політичні погляди та часто висловлюють свою підтримку партіям перед виборами.

Раніше від британських консерваторів відвернувся один із їхніх найбільших донорів, який задекларував підтримку Лейбористської партії.

Опитування прогнозують, що британські консерватори програють дострокові парламентські вибори 4 липня.

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