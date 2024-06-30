В Британии ведущая газета консерваторов поддержала лейбористов на выборах

Еженедельник The Sunday Times, который исторически поддерживал Консервативную партию, в редакционной статье поддержал избрание на досрочных парламентских выборах оппозиционной Лейбористской партии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Редакция The Sunday Times считает, что за 14 лет пребывания у власти британские консерваторы "фактически потеряли право на управление страной".

"Находясь в оппозиции, они должны перегруппироваться, омолодиться, отказаться от междоусобной борьбы и прекратить обвинять всех остальных в своих бедах", – констатирует издание, добавляя, что Великобритания "сейчас нуждается в радикальной перезагрузке".

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По мнению газеты, обеспечить эту перезагрузку может именно Лейбористская партия, которая лидирует в опросах и лидер которой, Кир Стармер, в последние годы приложил усилия для решения скандалов внутри политсилы.

"Мы не можем продолжать жить так, как мы живем, и мы считаем, что сейчас самое время доверить лейбористам восстановление компетенции правительства. Британия должна стать лучше – как место для жизни, работы и ведения бизнеса", – призывает The Sunday Times.

В Британии издания декларируют свои политические взгляды и часто выражают свою поддержку партиям перед выборами.

Ранее от британских консерваторов отвернулся один из их крупнейших доноров, который задекларировал поддержку Лейбористской партии.

Опросы прогнозируют, что британские консерваторы проиграют досрочные парламентские выборы 4 июля.

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