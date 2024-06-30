В испанской Андалусии протестовали против засилья туристов

Тысячи людей в субботу, 29 июня, вышли на улицы в городах Малага и Кадис, что в регионе Андалусия на юге Испании, выражая протест против последствий перенасыщения городов туристами, в частности роста цен на жилье.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет испанское информагентство EFE.

В Малаге, по данным полиции, вышли около 5500 человек, которые осудили нестабильную ситуацию с жильем и арендной платой в городе и требовать изменения туристической модели – под лозунгами "Малага не продается" и "Мы хотим жить, а не выживать".

ФОТО: EFE

В отдельной акции протеста, организованной в Кадисе, приняли участие около 3000 человек. Они прошли маршем к мэрии под лозунгами "Мы не ваши сувениры и не ваши игрушки" и требованием принять срочные меры для разрешения ситуации с насилием туристов.

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ФОТО: EFE

В Малаге официально зарегистрированы более 12 тысяч единиц недвижимости, которые могут сдаваться туристам в аренду – больше в Испании только в Мадриде и Барселоне. К тому же, многие квартиры дают туристам нелегально.

Для решения ситуации с туризмом городской совет работает над постановлением, которое будет регулировать условия сдачи недвижимости в аренду туристам.

Ранее в этом году аналогичные акции протеста состоялись на острове Тенерифе. Их участники призвали ограничить приток туристов, чтобы остановить бум краткосрочной аренды жилья и строительства отелей, который приводит к росту стоимости жилья для местных жителей.