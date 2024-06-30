Найбільший аеропорт Румунії оштрафували через зламані кондиціонери

Національне управління з захисту прав споживачів Румунії (ANPC) оштрафувало Міжнародний аеропорт Бухареста імені Анрі Коанди – найбільший у країні – на 10 тисяч леїв (2008 євро) через несправну систему кондиціонування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

ANPC повідомило, що перевірило інформацію про "несправності в системі вентиляції" аеропорту та "спекотної температури" в його приміщенні.

"Перевірка підтвердила, що температура навколишнього середовища в зонах терміналів вильоту і прильоту, а також у залах очікування в міжнародних шенгенських і нешенгенських зонах перевищувала нормальну межу 24-31 градусів Цельсія", – заявив регулятор.

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У результаті ANPC наклав на аеропорт штраф і дав 48 годин для усунення недоліків.

Компанія CNAB, що управляє Міжнародним аеропортом Бухареста імені Анрі Коанди, раніше цього тижня підтвердила "серйозну поломку" системи кондиціонування повітря через перевантаження. Вона запевнила, що "в найкоротші терміни" встановить необхідне обладнання.

У Румунії в останні дні спостерігалась хвиля спеки, в результаті якої стовпчики термометра піднімались до 35 градусів за Цельсієм.

Через високу температуру цього тижня загорілась рослинність поблизу траси від Бухареста до важливого логістичного вузла Румунії – порту Констанци.