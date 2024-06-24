У Румунії через пожежу у полі перекрили ділянку траси до Констанци, зупинені кілька поїздів

Через палаючу рослинність серед поля поблизу траси від Бухареста до порту Констанци рух на ділянці цієї дороги перекрили, також змушені були зупинитись кілька потягів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Пожежа у полі почалася надвечір 24 червня в районі міста Фундуля, що на схід від Бухареста, на 34-му кілометрі траси A2 від столиці до портового міста Констанца.

Дим від пожежі суттєво погіршив видимість на дорозі, з цієї причини ділянку траси перекрили. Рух у напрямку Бухареста спрямовують в об’їзд на 35-му кілометрі через місто Фундуля, а у напрямку Констанци – через Бренешть.

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Кадри з відеореєстратора, опубліковані Digi24

Пожежа вплинула також на курсування поїздів між Бухарестом і Констанцою, зупинили щонайменш три потяги.

У попередні дні на півдні Румунії панувала спека з температурами понад 35℃.

У Греції минулого тижня боролися з цілою низкою лісових пожеж. За останню добу в країні зафіксували 34 нових займання, більшість цих пожеж загасили на початковому етапі.

Також підтвердилася загибель шостого туриста з тих, які зникли у період екстремальної спеки.