Крупнейший аэропорт Румынии оштрафовали из-за сломанных кондиционеров

Национальное управление по защите прав потребителей Румынии (ANPC) оштрафовало Международный аэропорт Бухареста имени Анри Коанды – крупнейший в стране – на 10 тысяч леев (2008 евро) из-за неисправной системы кондиционирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

ANPC сообщило, что проверило информацию о "неисправности в системе вентиляции" аэропорта и "жаркой температуры" в его помещении.

"Проверка подтвердила, что температура окружающей среды в зонах терминалов вылета и прилета, а также в залах ожидания в международных шенгенских и нешенгенских зонах превышала нормальный предел 24-31 градусов Цельсия", – заявил регулятор.

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В результате ANPC наложил на аэропорт штраф и дал 48 часов для устранения недостатков.

Компания CNAB, управляющая Международным аэропортом Бухареста имени Анри Коанды, ранее на этой неделе подтвердила "серьезную поломку" системы кондиционирования воздуха из-за перегрузки. Она заверила, что "в кратчайшие сроки" установит необходимое оборудование.

В Румынии в последние дни наблюдалась волна жары, в результате которой столбики термометра поднимались до 35 градусов по Цельсию.

Из-за высокой температуры на этой неделе загорелась растительность вблизи трассы от Бухареста до важного логистического узла Румынии – порта Констанцы.