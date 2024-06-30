У Франції влаштували стрілянину на весіллі, ЗМІ пишуть про двох загиблих

У місті Тьонвіль на північному сході Франції в ніч проти неділі, 30 червня, сталась смертельна стрілянина на весіллі, яка, ймовірно, була результатом з’ясування стосунків між бандами.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Інцидент стався близько першої ночі в неділю на весіллі турецької громади. Стверджується, що до зали, де відбувалось святкування, увійшли кілька людей у капюшонах із важкою зброєю і помповими рушницями.

Вони відкрили вогонь по гостях, у результаті чого загинув чоловік віком трохи більш як 20 років, ще одна людина померла від отриманих травм пізніше. Також відомо про поранення вагітної жінки.

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Нападники, за даними джерел Le Figaro, прибули на місце на позашляховику – можливо, з-за кордону, до якого він Тьонвіля кількадесят кілометрів.

Розслідування інциденту передали до спеціалізованого міжрегіонального суду Франції, який займається боротьбою з організованою злочинністю. Слідство наразі вважає, що причиною стрілянини став конфлікт між кримінальними бандами.

Прикордонний департамент Мозель, де розташований Тьонвіль, потерпає від наркоторгівлі. У травні 2023 року в місті Вільрю, що в сусідньому департаменті Мерт і Мозель, в результаті перестрілки між бандами в пункті продажу наркотиків п'ятеро людей отримали поранення.

Минулого місяця французькі правоохоронці оголосили про розшук підозрюваних у нападі на фургон, що перевозив ув'язненого, в результаті якого щонайменше двоє тюремних охоронців загинули і ще троє зазнали серйозних поранень.