У Франції влаштували стрілянину на весіллі, ЗМІ пишуть про двох загиблих
У місті Тьонвіль на північному сході Франції в ніч проти неділі, 30 червня, сталась смертельна стрілянина на весіллі, яка, ймовірно, була результатом з’ясування стосунків між бандами.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Інцидент стався близько першої ночі в неділю на весіллі турецької громади. Стверджується, що до зали, де відбувалось святкування, увійшли кілька людей у капюшонах із важкою зброєю і помповими рушницями.
Вони відкрили вогонь по гостях, у результаті чого загинув чоловік віком трохи більш як 20 років, ще одна людина померла від отриманих травм пізніше. Також відомо про поранення вагітної жінки.
Нападники, за даними джерел Le Figaro, прибули на місце на позашляховику – можливо, з-за кордону, до якого він Тьонвіля кількадесят кілометрів.
Розслідування інциденту передали до спеціалізованого міжрегіонального суду Франції, який займається боротьбою з організованою злочинністю. Слідство наразі вважає, що причиною стрілянини став конфлікт між кримінальними бандами.
Прикордонний департамент Мозель, де розташований Тьонвіль, потерпає від наркоторгівлі. У травні 2023 року в місті Вільрю, що в сусідньому департаменті Мерт і Мозель, в результаті перестрілки між бандами в пункті продажу наркотиків п'ятеро людей отримали поранення.
Минулого місяця французькі правоохоронці оголосили про розшук підозрюваних у нападі на фургон, що перевозив ув'язненого, в результаті якого щонайменше двоє тюремних охоронців загинули і ще троє зазнали серйозних поранень.