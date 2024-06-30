Во Франции устроили стрельбу на свадьбе, СМИ пишут о двух погибших

В городе Тенвиль на северо-востоке Франции в ночь на воскресенье, 30 июня, произошла смертельная стрельба на свадьбе, которая, вероятно, была результатом выяснения отношений между бандами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Инцидент произошел около часа ночи в воскресенье на свадьбе турецкой общины. Утверждается, что в зал, где происходило празднование, вошли несколько человек в капюшонах с тяжелым оружием и помповыми ружьями.

Они открыли огонь по гостям, в результате чего погиб мужчина в возрасте чуть более 20 лет, еще один человек скончался от полученных травм позже. Также известно о ранении беременной женщины.

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Нападавшие, по данным источников Le Figaro, прибыли на место на внедорожнике – возможно, из-за границы, до которой он Тьонвиля несколько десятков километров.

Расследование инцидента передали в специализированный межрегиональный суд Франции, который занимается борьбой с организованной преступностью. Следствие пока считает, что причиной стрельбы стал конфликт между криминальными бандами.

Пограничный департамент Мозель, где расположен Тенвиль, страдает от наркоторговли. В мае 2023 года в городе Вильрю, что в соседнем департаменте Мерт и Мозель, в результате перестрелки между бандами в пункте продажи наркотиков пять человек получили ранения.

В прошлом месяце французские правоохранители объявили о розыске подозреваемых в нападении на фургон, перевозивший заключенного, в результате которого по меньшей мере двое тюремных охранников погибли и еще трое получили серьезные ранения.