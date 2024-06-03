У Німеччині перше велике місто оголосило надзвичайну ситуацію через повінь

Баварське місто Регенсбург на Дунаї приєдналося до населених пунктів, де у Німеччині оголосили надзвичайну ситуацію через повені.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Регенсбург, четверте найбільше місто у Баварії з населенням понад 150 тисяч осіб, вранці у понеділок оголосило надзвичайну ситуацію у зв’язку з подальшим підвищенням рівня води у Дунаї.

Armin Weigel / picture alliance / dpa

Рівень води під Залізним мостом вранці у понеділок сягнув 5,9 метра. Для порівняння, минулого вівторка він становив 2,7 м. Подібні показники останній раз фіксували під час попередньої повені на Дунаї у 2013 році, коли рівень води сягнув 6,82 метра.

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Тим часом дамбу на річці Паар – притоці Дунаю – в районі Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм прорвало вже у трьох місцях.

Tagesschau

У містах Баар-Ебенгаузен і Манхінг, що на берегах цієї річки, мешканців закликали готуватись до евакуації і підніматися на вищі поверхи, близько 800 осіб вже евакуювали.

Загалом у постраждалих регіонах на півдні Німеччини евакуювали вже тисячі людей, точні цифри невідомі.

Через наслідки негоди та повені тривають перебої із залізничним рухом на півдні Німеччини, у Deutsche Bahn закликали скасувати поїздки, які не є критично необхідними.

У столиці Баварії Мюнхені значних підтоплень немає, але поїзди, які прямують з півночі та заходу, не можуть дістатися до міста.

Рівень води почав підвищуватися також у східній землі Саксонія-Ангальт.

З п’ятниці, відколи почались повені, один рятувальник загинув і один вважається зниклим, також зникла одна жінка.

У неділю в постраждалі райони вирушили німецькі урядовці.