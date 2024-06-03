Шольц приїхав у постраждалі від повеней райони Німеччини
Новини — Понеділок, 3 червня 2024, 13:41 —
Федеральний канцлер Олаф Шольц разом із міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер і баварським прем'єром Маркусом Зьодером прибув до охоплених повенями районів Верхної Баварії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.
Очільник німецького уряду хоче ознайомитися з ситуацією у містечку Райхертсгофен, яке напередодні було затоплене великою кількістю води.
Фезер заявила, що глибоко засмучена через загибель рятувальника під час ліквідації наслідків повені. "Те, що сталося, дійсно жахливо", – сказала вона.
Своєю чергою Шольц подякував рятувальникам, які "намагалися запобігти найгіршому і врятувати життя".
Федеральний уряд також зробить все можливе, щоб допомогти населенню, додав він.
"Так і повинно бути. Це Німеччина", – зазначив Шольц, додавши, що випадків повеней зараз стає все більше і більше. Це показує, як змінилася ситуація через зміну клімату.
Загалом у постраждалих регіонах на півдні Німеччини евакуювали вже тисячі людей, точні цифри невідомі.
Місцева влада прогнозує, що повінь триватиме до середи або четверга.