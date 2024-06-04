ЗМІ: Президент Євроради хоче завадити фон дер Ляєн вдруге очолити Єврокомісію

Теперішній президент Європейської ради Шарль Мішель нібито збирається завадити очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн повторно обійняти цю посаду після євровиборів.

Про це повідомляє Politico з посиланням на вісім джерел серед дипломатів і посадовців, пише "Європейська правда".

Співрозмовники сказали виданню, що побоюються спроб Мішеля зірвати плани фон дер Ляєн, з якою у нього давно напружені стосунки з низки причин, знову стати президенткою Єврокомісії.

У кулуарах також лунають чутки, що Мішель ймовірно претендує на посаду високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, теперішню посаду Жозепа Борреля.

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Очільник Євроради може використати стратегію розмов з лідерами країн ЄС віч-на-віч замість того, щоби обговорювати кандидатури на найвищі посади спільно, як це зазвичай відбувається, кажуть співрозмовники видання.

Мішель буде мати чималий вплив, оскільки головує у процесі розподілу найвищих посад після євровиборів і координує переговори країн-членів.

Речниця мішеля Єкатирина Касінге прокоментувала, що Мішель "не є кандидатом" і неодноразово запевняв, що повністю зосередиться на своїх посадових обов’язках і лідерстві у Єврораді для того, щоб ухвалити ключові рішення.

Проте у дипломатичних колах нібито зростають занепокоєння, чи конструктивно буде діяти Мішель та чи не скористається своїм впливом, щоб "насолити" фон дер Ляєн.

Загалом шанси Урсули фон дер Ляєн поновитися на посаді виглядають доволі впевнено – її політична група, "Європейська народна партія", має отримати гарний результат на виборах, і сама президентка за останні роки закріпила за собою репутацію успішного кризового менеджера. Більш того, на цей час у неї немає яскравих конкурентів.

Проте в окремих столицях, зокрема у Парижі, є певне невдоволення централізованим стилем управління фон дер Ляєн, і ці настрої ще можуть загостритися. Крім того, новий склад Європарламенту потенційно може бути більш ворожим до неї.

Раніше редакція Politico ділилася своїми спостереженнями стосовно того, які країни можуть отримати найважливіші для України портфелі єврокомісарів у новій Єврокомісії – з оборони та розширення.