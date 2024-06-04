До 4 тысяч военных будут защищать саммит мира в Швейцарии

В понедельник швейцарская армия начала обеспечивать безопасность в проведении Глобального саммита мира в Швейцарии на горном курорте Бюргеншток рядом с городом Люцерн.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Swissinfo.

С 5 по 19 июня до четырех тысяч военнослужащих вооруженных сил страны будут помогать в выполнении различных задач, включающих охрану объектов, наблюдение, поддержку командования и логистику.

Власти также усиливают меры по обеспечению защиты воздушного пространства. По просьбе кантона Нидвальден правительство ввело ограничения воздушного пространства.

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Саммит мира в Швейцарии состоится 15 и 16 июня.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии вице-президента, а не президента не умаляет уровня поддержки Украины со стороны США.

Ранее Белый дом объявил, что США на Глобальном саммите мира в Швейцарии будут представлять вице-президент Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

СМИ сообщали, что на середину июня Байден запланировал предвыборные мероприятия в Калифорнии, поэтому ни он, ни вице-президент Камала Харрис не смогут принять участие в конференции в Швейцарии.

В целом же участие в Глобальном саммите мира уже подтвердили 107 стран и организаций.