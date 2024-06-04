У Стокгольмі зупиняли цілу гілку метро через масове пошкодження коліс вагонів

Синя гілка метро у Стокгольмі курсуватиме в обмеженому режимі ймовірно кілька днів через те, що на колесах вагонах з цієї лінії виявили однотипні пошкодження.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Рішення на синій гілці, одній з трьох ліній метро шведської столиці, зупинили з 4 години ранку після того, як обслуговуюча компанія виявила однотипні пошкодження коліс у багатьох потягах – загалом 60 вагонах, які курсують на цій лінії. На інших двох гілках подібної проблеми немає.

"Те, що ми бачимо такі масштабні пошкодження коліс – абсолютно унікальний випадок", – прокоментував речник обслуговуючої компанії SL.

Реклама:

За його словами, після з’ясування масштабів проблеми фахівці всю ніч думали, що могло це спричинити, запідозрили дефект колії на розвороті на станції "Королівський сад" і вже усунули недолік.

Невдовзі синя гілка частково відновить рух – туди переганяють п’ять поїздів з червоної та зеленої гілки, проте інтервал руху стане набагато більшим, оскільки зазвичай там їздило 20 поїздів. Нормальний інтервал руху може відновитися щонайменш через кілька днів.

На час ремонту вагонів синю гілку продублюють наземним громадським транспортом.

Тим часом на півдні Німеччини тривають перебої з залізничним рухом через повені.



