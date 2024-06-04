В Стокгольме останавливали целую ветку метро из-за массового повреждения колес вагонов

Синяя ветка метро в Стокгольме будет курсировать в ограниченном режиме вероятно несколько дней из-за того, что на колесах вагонов с этой линии обнаружили однотипные повреждения.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Решение на синей ветке, одной из трех линий метро шведской столицы, остановили с 4 часов утра после того, как обслуживающая компания обнаружила однотипные повреждения колес во многих поездах – всего в 60 вагонах, которые курсируют на этой линии. На других двух ветках подобной проблемы нет.

"То, что мы видим такие масштабные повреждения колес – абсолютно уникальный случай", – прокомментировал представитель обслуживающей компании SL.

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По его словам, после выяснения масштабов проблемы специалисты всю ночь думали, чем это могло быть вызвано, заподозрили дефект пути на развороте на станции "Королевский сад" и уже устранили недостаток.

Вскоре синяя ветка частично восстановит движение – туда перегоняют пять поездов с красной и зеленой ветки, однако интервал движения станет намного больше, поскольку обычно там ездило 20 поездов. Нормальный интервал движения может восстановиться минимум через несколько дней.

На время ремонта вагонов синюю ветку продублируют наземным общественным транспортом.

Тем временем на юге Германии продолжаются перебои с железнодорожным движением из-за наводнений.

А в апреле движение поездов в некоторых частях Германии было парализовано из-за кражи электрических кабелей.