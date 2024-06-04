Зливи, які залили польську Сілезію, були найсильнішими за пів століття

Мер польського міста Бєльсько-Бяла, яке серйозно підтопило внаслідок нічної зливи, каже, що це були найсильніші опади за останні 50 років.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Мер Ярослав Клімашевський заявив, що подібної зливи у місті не бачили з 1972 року, тобто більш як пів століття. Метеостанція у місті з вечора до ранку зафіксувала майже 100 мм опадів на квадратний метр.

"Ми готуємося до того, що ситуація погіршиться, з огляду на прогноз погоди", – зазначив він.

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За словами мера, поки загрози для критичної інфраструктури міста немає. Проте тепер у місті оголосили попередження через ризик підйому води, адміністрація визначає зони ризику і місця для евакуації на випадок, якщо ситуація почне розвиватись за гіршим сценарієм.

Jarek Praszkiewicz / PAP

Пожежно-рятувальна служба здійснила вже майже 1000 виїздів, на підмогу місцевим рятувальникам прямують колеги з сусідніх районів.

У місті залишаються затопленими залізничний вокзал, автопарк і навіть будівля прокуратури, де постраждали документи. Всього підтоплені кілька десятків будівель, але масштабна евакуація не знадобилася.

Jarek Praszkiewicz / PAP

Нагадаємо, потужні зливи накрили регіон вночі 4 червня. На ранок у деяких кварталах міста рівень води на вулицях сягав 1 метра.

Тим часом на півдні Німеччини продовжують боротися з наслідками повеней, що почалися після дуже інтенсивних дощів минулої п’ятниці. Пік повені майже минув, рівень води надалі має спадати. Через негоду загинули щонайменш четверо людей.