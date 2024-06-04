Ливни, залившие польскую Силезию, были самыми сильными за полвека

Мэр польского города Бельско-Бяла, серьезно подтопленного в результате ночного ливня, говорит, что это были самые сильные осадки за последние 50 лет.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Мэр Ярослав Климашевский заявил, что подобного ливня в городе не видели с 1972 года, то есть более полувека. Метеостанция в городе с вечера до утра зафиксировала почти 100 мм осадков на квадратный метр.

"Мы готовимся к тому, что ситуация ухудшится, учитывая прогноз погоды", – отметил он.

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По словам мэра, пока угрозы для критической инфраструктуры нет. Однако в городе объявили предупреждение из-за риска подъема воды, администрация определяет зоны риска и места для эвакуации на случай, если ситуация начнет развиваться по худшему сценарию.

Jarek Praszkiewicz / PAP

Пожарно-спасательная служба осуществила уже почти 1000 выездов, на подмогу местным спасателям направляются коллеги из соседних районов.

В городе остаются затопленными железнодорожный вокзал, автопарк и даже здание прокуратуры, где пострадали документы. Всего подтоплены несколько десятков зданий, но масштабная эвакуация не потребовалась.

Jarek Praszkiewicz / PAP

Напомним, мощные ливни накрыли регион ночью 4 июня. К утру в некоторых кварталах города уровень воды на улицах достигал 1 метра.

Тем временем на юге Германии продолжают бороться с последствиями наводнений, начавшихся после очень интенсивных дождей в прошлую пятницу. Пик наводнения почти прошел, уровень воды в дальнейшем должен спадать. Из-за непогоды погибли по меньшей мере четыре человека.