Бізнес закликає наступний уряд Британії покращити торговельні відносини з ЄС

Конфедерація британської промисловості закликає наступний уряд Сполученого Королівства, який сформують після парламентських виборів 4 липня, покращити торговельні відносини з Євросоюзом після Brexit.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Генеральний директор групи бізнес-лобі Рейн Ньютон-Сміт закликала до "сміливого кроку" перед міжнародними інвесторами та заявила, що Британія та ЄС повинні використати перегляд своєї торговельної угоди у 2026 році, щоб з'ясувати, як зменшити торговельні обмеження.

"Це буде моментом для нас, щоб подумати про те, як ми можемо покращити, та як ми можемо мінімізувати деякі з тих торговельних суперечок, які впливають на бізнес", – сказала вона.

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Експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон називав Угоду про торгівлю та співробітництво як таку, що забезпечує безмитний та безквотний експорт до ЄС після набуття чинності у 2021 році. Втім, багато компаній заявляють, що в них виникли проблеми через дорогі митні перевірки.

Лідер опозиційних лейбористів Кір Стармер, які наразі мають найбільшу підтримку виборців, згідно з опитуваннями, заявив, що якщо він стане прем'єром, то країна матиме з ЄС спільну угоду щодо продовольства та агропродукції.

Водночас він виключив приєднання до єдиного ринку або надання свободи пересування між Великою Британією та Євросоюзом.

Раніше повідомляли, що за оцінками британського уряду, витрати на реалізацію прикордонних заходів після Brexit складуть щонайменше 4,7 мільярда фунтів стерлінгів (6 мільярдів доларів), після неодноразових затримок у встановленні нових правил.

Нагадаємо, тіньовий міністр закордонних справ Великої Британії, член Лейбористської партії Девід Леммі пообіцяв, що в разі перемоги його політсили на парламентських виборах Лондон налагодить тісніші відносини з Європою.

Леммі також припустив, що обговорення з ЄС можуть стосуватись і полегшення мобільності для молоді віком 18-30 років, яку чинний консервативний уряд нещодавно відхилив.