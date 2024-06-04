Бизнес призывает следующее правительство Британии улучшить торговые отношения с ЕС

Конфедерация британской промышленности призывает следующее правительство Соединенного Королевства, которое сформируют после парламентских выборов 4 июля, улучшить торговые отношения с Евросоюзом после Brexit.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор группы бизнес-лобби Рейн Ньютон-Смит призвала к "смелому шагу" перед международными инвесторами и заявила, что Великобритания и ЕС должны использовать пересмотр своего торгового соглашения в 2026 году, чтобы выяснить, как уменьшить торговые ограничения.

"Это будет моментом для нас, чтобы подумать о том, что мы можем улучшить и как мы можем минимизировать некоторые из тех торговых споров, которые влияют на бизнес", – сказала она.

Реклама:

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон называл Соглашение о торговле и сотрудничестве таким, которое обеспечивает беспошлинный и бесквотный экспорт в ЕС после вступления в силу в 2021 году. Впрочем, многие компании заявляют, что у них возникли проблемы из-за таможенных проверок.

Кир Стармер, лидер оппозиционных лейбористов, которые сейчас имеют наибольшую поддержку избирателей, заявил, что если он станет премьером, то страна заключит с ЕС соглашение по продовольствию и агропродукции.

В то же время он исключил присоединение к единому рынку или предоставление свободы передвижения между Великобританией и Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что по оценкам британского правительства, расходы на реализацию пограничных мер после Brexit составят не менее 4,7 млрд фунтов стерлингов (6 млрд долларов), после неоднократных задержек в установлении новых правил.

Напомним, теневой министр иностранных дел Великобритании, член Лейбористской партии Дэвид Лемми пообещал, что в случае победы его политсилы на парламентских выборах Лондон наладит более тесные отношения с Европой.

Лемми также предположил, что обсуждения с ЕС могут касаться и облегчения мобильности для молодежи в возрасте 18-30 лет, которое действующее консервативное правительство недавно отклонило.