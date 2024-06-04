Правящая партия Грузии представила пакет законов о "семейных ценностях"

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" представила пакет законов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который содержит 19 проектов, предусматривающих ограничение свободы собраний и цензуру СМИ.

Об этом сообщает Sova, информирует "Европейская правда".

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал, что 17 мая – День чистоты семьи и уважения к родителям – будет объявлен выходным днем.

Кроме того, вещателям и кинотеатрам запретят показывать интимные сцены, изображающие представителей ЛГБТ-сообщества.

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По его словам, закон "о ценностях" отрегулирует восемь вопросов.

В частности, брак должен заключаться между мужчиной и женщиной, а его альтернативные формы будут считаться недопустимыми.

В вопросе усыновления будет неприемлемым усыновление людьми, которые "относят себя к полу, отличному от их собственного, или которые не являются гетеросексуальными людьми".

Также власти Грузии хотят запретить операции по смене пола или другие виды медицинских манипуляций.

Будет запрещено указывать пол, отличный от пола человека, в его удостоверении личности или другом документе, выданном государством.

Законы будут запрещать "пропаганду ЛГБТ" в сфере образования, а также распространять информацию о "пропаганде принадлежности человека к полу, отличному от его гендера, отношений между представителями одного пола или инцеста".

Предложенное законодательство будет запрещать вещателям распространять "ЛГБТ-пропаганду".

"Важно отметить, что этот запрет распространяется только в той мере, в какой запрещается трансляция сцены, изображающей интимные отношения между представителями одного пола, или сцены инцеста в эфире телекомпании. Также будет запрещена реклама аналогичного контента", – сказал спикер.

Публичные собрания или манифестации, направленные на принадлежность человека к другому полу, пропаганду отношений между представителями одного пола или инцеста, будут запрещены.

Напомним, в марте стало известно, что "Грузинская мечта" намерена инициировать конституционные изменения, касающиеся семейных ценностей.

В прошлом в Грузии срывали ЛГБТ-мероприятия, в связи с чем дипломаты ЕС в стране заявили, что это "бросило тень" на отношения с ЕС и образ Грузии как страны, где уважают базовые права человека.

В ЕС похожую борьбу с "ЛГБТ-пропагандой" объявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, из-за чего у него возник резкий конфликт с Брюсселем.