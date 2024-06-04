Член наглядової ради молдовської дочки "Газпрому" каже, що донатить зарплату на ЗСУ
Член наглядової ради молдовської компанії "Молдовагаз", фактично підконтрольної "Газпрому", Серджіу Тофілат заявив, що передає половину заробітної плати на підтримку Збройних Сил України.
Таке він заявив в етері телеканалу Realitatea Live, повідомляє "Європейська правда".
Тофілат розповів, що клопотав молдовську та російську сторони, які затверджують розмір зарплати наглядової ради, зменшити її, позаяк її рівень на 30-35% був вищий, ніж у сусідній Румунії для аналогічної посади.
"Я так само попередив російську сторону, що якщо вони не підтримають пропозицію скоротити зарплати, то я половину своєї зарплати віддам на фінансування української армії. І я свого слова дотримаю", – додав він.
На уточнювальне запитання, скільки грошей Тофілат перерахував на потреби ЗСУ, він відповів, що за дев'ять місяців роботи в "Молдовагазі" назбиралася сума в 540 тисяч леїв (майже 1,2 мільйона гривень).
На запитання, чому саме він вирішив передавати кошти на підтримку ЗСУ, член наглядової ради "Молдовагаз" відповів: "Тому що українська армія захищає, як незалежність України, так і незалежність нашої країни".
"Завдяки їм у нас тут спокійно, не бомблять і не вбивають, тому я вважаю за належне підтримати армію України", – додав Тофілат.
Серджіу Тофілат – молдовський політик та експерт, один із найавторитетніших публічних фахівців Молдови у питанні енергетики, раніше був радником нинішньої президентки Маї Санду.
Минулого року "ЄвроПравда" поговорила з Тофілатом про те, як Молдова намагається досягти енергетичної незалежності від Росії та що робити з невизнаним Придністров'ям: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".