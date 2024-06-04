Член набсовета молдавской дочки "Газпрома" говорит, что донатит зарплату на ВСУ
Член наблюдательного совета молдавской компании "Молдовагаз", фактически подконтрольной "Газпрому", Серджиу Тофилат заявил, что передает половину заработной платы на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Такое он заявил в эфире телеканала Realitatea Live, сообщает "Европейская правда".
Тофилат рассказал, что ходатайствовал молдавскую и российскую стороны, которые утверждают размер зарплаты наблюдательного совета, уменьшить ее, поскольку ее уровень на 30-35% был выше, чем в соседней Румынии для аналогичной должности.
"Я так же предупредил российскую сторону, что если они не поддержат предложение сократить зарплаты, то я половину своей зарплаты отдам на финансирование украинской армии. И я свое слово сдержу", – добавил он.
На уточняющий вопрос, сколько денег Тофилат перечислил на нужды ВСУ, он ответил, что за девять месяцев работы в "Молдовагазе" накопилась сумма в 540 тысяч леев (почти 1,2 миллиона гривен).
На вопрос, почему именно он решил передавать средства на поддержку ВСУ, член наблюдательного совета "Молдовагаз" ответил: "Потому что украинская армия защищает как независимость Украины, так и независимость нашей страны".
"Благодаря им у нас здесь спокойно, не бомбят и не убивают, поэтому я считаю должным поддержать армию Украины", – добавил Тофилат.
Серджиу Тофилат – молдавский политик и эксперт, один из самых авторитетных публичных специалистов Молдовы в вопросе энергетики, ранее был советником нынешнего президента Майи Санду.
В прошлом году "ЕвроПравда" поговорила с Тофилатом о том, как Молдова пытается достичь энергетической независимости от России и что делать с непризнанным Приднестровьем: "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше".