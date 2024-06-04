Повені в Німеччині: Жінка 52 години провела в кроні дерева, перш ніж її врятували

У Німеччині жінка провела понад 52 години на верхівці дерева в зоні повені в Баварії, перш ніж її знайшли рятувальники.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У вівторок 32-річна жінка була знайдена в районі Зільбервальд міста Ной-Ульм у Швабії, повідомила поліція. Жінка вважалася зниклою з неділі, і поліція розпочала масштабні пошукові роботи.

Жінку знайшли за допомогою дрона в кроні поваленого дерева, де вона сховалася від повені. За словами поліції, на момент порятунку вода все ще була по груди, тому жінку довелося рятувати за допомогою вертольота. Як повідомляється, постраждала була помітно ослаблена і зневоднена, тому її відвезли в лікарню як запобіжний захід.

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Жінка була в лісі в ніч з суботи на неділю, коли вода продовжувала підніматися. Близько опівночі вона змогла зателефонувати зі свого мобільного телефону в диспетчерський центр пожежно-рятувальної служби, повідомив прессекретар поліції Хольгер Стабік. Крім того, про її зникнення в поліцію повідомив її знайомий.

Після цього жінка більше не могла вийти на зв'язок по мобільному телефону, можливо, у неї розрядилася батарея.

Після дзвінка в службу порятунку жінка змогла врятуватися в кроні дерева, що впало. Після цього вона перечікувала в кроні дерева на висоті близько двох метрів над водою вдень і вночі.

Нагадаємо, на півдні Німеччини продовжують боротися з наслідками повеней, що почалися після дуже інтенсивних дощів минулої п’ятниці.

Пік повені майже минув, рівень води надалі має спадати.

Підтверджена кількість жертв повені на півдні Німеччини зросла до п'яти після того, як із затонулого авто в Баварії витягнули тіло жінки.