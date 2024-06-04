Наводнения в Германии: Женщина 52 часа провела в кроне дерева, прежде чем ее спасли

В Германии женщина провела более 52 часов на верхушке дерева в зоне наводнения в Баварии, прежде чем ее нашли спасатели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Во вторник 32-летняя женщина была найдена в районе Зильбервальд города Ной-Ульм в Швабии, сообщила полиция. Женщина считалась пропавшей с воскресенья, и полиция начала масштабные поисковые работы.

Женщину нашли с помощью дрона в кроне поваленного дерева, где она спряталась от наводнения. По словам полиции, на момент спасения вода все еще была по грудь, поэтому женщину пришлось спасать с помощью вертолета. Как сообщается, пострадавшая была заметно ослаблена и обезвожена, поэтому ее отвезли в больницу в качестве меры предосторожности.

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Женщина была в лесу в ночь с субботы на воскресенье, когда вода продолжала подниматься. Около полуночи она смогла позвонить со своего мобильного телефона в диспетчерский центр пожарно-спасательной службы, сообщил пресс-секретарь полиции Хольгер Стабик. Кроме того, о ее исчезновении в полицию сообщил ее знакомый.

После этого женщина больше не могла выйти на связь по мобильному телефону, возможно, у нее разрядилась батарея.

После звонка в службу спасения женщина смогла спастись в кроне упавшего дерева. После этого она пережидала в кроне дерева на высоте около двух метров над водой днем и ночью.

Напомним, на юге Германии продолжают бороться с последствиями наводнений, начавшихся после очень интенсивных дождей в прошлую пятницу.

Пик наводнения почти прошел, уровень воды в дальнейшем должен спадать.

Подтвержденное количество жертв наводнения на юге Германии возросло до пяти после того, как из затонувшего авто в Баварии вытащили тело женщины.