Білий дім розповів, що лідери G7 обговорять на саміті в Італії

Очільники держав "Групи семи", які зберуться на саміт 13-14 червня в італійській Апулії, обговорять підтримку України та притягненні Росії до відповідальності через розв'язану нею повномасштабну агресію.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, анонсуючи участь президента США Джо Байдена в саміті, пише "Європейська правда".

За словами Жан-П'єр, лідери G7 "обговорять низку найактуальніших глобальних питань, включно з непохитною підтримкою України з боку" Групи.

"Лідери розвиватимуть зусилля, спрямовані на використання знерухомлених суверенних активів Росії для допомоги Україні, а також дії, спрямовані на подальше покарання Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля", – додала вона.

Реклама:

Також лідери "Групи семи" обговорять інші глобальні проблеми, як-то економічна безпека та збалансованість, підтримка країн, що розвиваються, зміцнення продовольчої безпеки та фінансування охорони здоров'я.

Раніше стало відомо, що в саміті G7 в Італії візьме участь президент України Володимир Зеленський.

На саміті, який буде значною мірою зосереджений на війні в Україні і конфлікті на Близькому Сході, очікується схвалення плану "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.