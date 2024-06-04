Белый дом рассказал, что лидеры G7 обсудят на саммите в Италии
Главы государств "Группы семи", которые соберутся на саммит 13-14 июня в итальянской Апулии, обсудят поддержку Украины и привлечение России к ответственности за развязанную ею полномасштабную агрессию.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, анонсируя участие президента США Джо Байдена в саммите, пишет "Европейская правда".
По словам Жан-Пьер, лидеры G7 "обсудят ряд актуальных глобальных вопросов, включая непоколебимую поддержку Украины со стороны" Группы.
"Лидеры будут развивать усилия, направленные на использование обездвиженных суверенных активов России для помощи Украине, а также действия, направленные на дальнейшее наказание России и тех, кто поддерживает ее военные усилия", – добавила она.
Также лидеры "Группы семи" обсудят другие глобальные проблемы, такие как экономическая безопасность и сбалансированность, поддержка развивающихся стран, укрепление продовольственной безопасности и финансирование здравоохранения.
Ранее стало известно, что в саммите G7 в Италии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
На саммите, который будет в значительной степени сосредоточен на войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке, ожидается одобрение плана "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.