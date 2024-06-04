Власник національної лотереї Британії обіцяє розірвати зв'язки з "Газпромом"

Чеський бізнесмен Карел Комарек, чия компанія KKCG володіє ліцензією на національну лотерею Британії Camelot, після критики в британському парламенті обіцяє повністю розірвати зв'язки з російським газовим гігантом "Газпромом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Ще у 2022 році з'ясувалось, що KKCG через іншу компанію – MND – володіє підземним газосховищем Дамборжице в Чехії спільно з "Газпромом" – в обох компаній по 50% власності.

Того ж року компанія Комарека виграла 10-річний контракт із Allwyn – британським організатором національної лотереї – вартістю 6,5 мільярда фунтів стерлінгів, обіцяючи розірвати зв'язки з російським бізнесом протягом "декількох днів".

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Але навіть до березня 2024 року "Газпром" продовжував володіти понад 2,6% власності газосховища в Чехії. Тоді ж The Guardian з'ясувала, що під час тендеру на контракт із Allwyn бізнес Карела Комарека позичив мільйони доларів у російських державних банків "ВТБ" і "Сбербанк".

Тепер речник KKCG заявив, що MND погодилася купити останні 2,63% акції "Газпрому" в газовому об'єкті у Чехії, причому угода вже схвалена і має бути завершена до кінця червня.

Як нагадує The Guardian, Карел Комарек тривалий час вів бізнес із "Газпромом", і хоча після повномасштабного вторгнення в Україну він публічно засудив Росію, але намагався приховати свої ділові зв'язки.

Британія наразі не запровадила санкції проти "Газпрому", хоча в її санкційному списку перебуває низка топменеджерів російського газового гіганта.

Нагадаємо, член наглядової ради молдовської компанії "Молдовагаз", фактично підконтрольної "Газпрому", Серджіу Тофілат нещодавно заявив, що передає половину заробітної плати на підтримку Збройних Сил України.