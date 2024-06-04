Владелец национальной лотереи Британии обещает разорвать связи с "Газпромом"

Чешский бизнесмен Карел Комарек, чья компания KKCG владеет лицензией на национальную лотерею Британии Camelot, после критики в британском парламенте обещает полностью разорвать связи с российским газовым гигантом "Газпромом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Еще в 2022 году выяснилось, что KKCG через другую компанию – MND – владеет подземным газохранилищем Дамборжице в Чехии совместно с "Газпромом" – у обеих компаний по 50% собственности.

В том же году компания Комарека выиграла 10-летний контракт с Allwyn – британским организатором национальной лотереи – стоимостью 6,5 миллиарда фунтов стерлингов, обещая разорвать связи с российским бизнесом в течение "нескольких дней".

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Но даже до марта 2024 года "Газпром" продолжал владеть более 2,6% собственности газохранилища в Чехии. Тогда же The Guardian выяснила, что во время тендера на контракт с Allwyn бизнес Карела Комарека занял миллионы долларов у российских государственных банков "ВТБ" и "Сбербанк".

Теперь представитель KKCG заявил, что MND согласилась купить последние 2,63% акции "Газпрома" в газовом объекте в Чехии, причем сделка уже одобрена и должна быть завершена до конца июня.

Как напоминает The Guardian, Карел Комарек долгое время вел бизнес с "Газпромом", и хотя после полномасштабного вторжения в Украину он публично осудил Россию, но пытался скрыть свои деловые связи.

Великобритания пока не ввела санкции против "Газпрома", хотя в ее санкционном списке находится ряд топ-менеджеров российского газового гиганта.

Напомним, член наблюдательного совета молдавской компании "Молдовагаз", фактически подконтрольной "Газпрому", Серджиу Тофилат недавно заявил, что передает половину заработной платы на поддержку Вооруженных Сил Украины.