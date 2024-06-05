В партии Байдена призвали снять все ограничения на использование оружия против РФ

Представители Демократической партии президента США в Конгрессе считают, что все ограничения на использование оружия против России должны быть сняты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Голос Америки".

Конгрессмен от демократов Тед Лиу выразил надежду, что все ограничения на использование оружия Украиной в захватнической войне, которую против нее ведет Россия, будут сняты.

"Я надеюсь, что ограничения будут сняты. Я поддерживаю двухпартийное письмо, направленное нашим Комитетом по разведке именно по этому поводу", – сказал он.

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Лиу добавил, что Киев использует ракеты большой дальности, чтобы уничтожить российскую военную технику по крайней мере в Крыму.

"И мы видим их очень эффективное использование в Крыму. И я знаю, что администрация президента США разрешила им использовать их, чтобы дать отпор наступлению РФ в Харьковской области", – указал конгрессмен.

В то же время председатель фракции демократов в Палате представителей Пит Агилар заявил, что администрация президента Джо Байдена и Совет по нацбезопасности работают с украинскими союзниками, чтобы предоставить им инструменты, ресурсы и полномочия, необходимые для ведения войны и победы в ней.

"Я верю, что эти разговоры происходят, и администрация Байдена берет на себя инициативу. Я также считаю, что если существуют дополнительные полномочия, в которых нуждается Украина, то они должны работать с комитетом по иностранным делам Палаты представителей", – отметил он.

Ранее Белый дом заявил, что в ближайшее время не планирует менять "общий подход" к разрешению Украине наносить удары американским оружием по территории России, но будет продолжать обсуждать это с украинской стороной.

На прошлой неделе Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием, за ней о снятии такого запрета объявил ряд других западных государств.

Белый дом уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.