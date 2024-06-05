McDonald's програв у Суді ЄС справу щодо торгової марки Big Mac

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's не має права використовувати торгову марку Big Mac для продуктів з курятини в Європейському Союзі.

Відповідне рішення ухвалив Суд ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Сьогоднішній вердикт Суду ЄС стосувався заявки ірландської компанії Supermac 2017 року на скасування використання McDonald's назви Big Mac, яку американська мережа зареєструвала в 1996 році для продуктів з яловичини та курятини, включаючи ресторанні послуги.

Але Відомство інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) відхилило запит Supermac і підтвердило, що McDonald's використовує назву Big Mac для м'ясних і курячих сендвічів, що спонукало ірландську компанію оскаржити це рішення.

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Суд ЄС відхилив аргументи McDonald's і частково скасував та змінив рішення EUIPO.

"McDonald's втрачає свою торговельну марку Big Mac для продуктів з курятини в ЄС", – постановили судді.

"McDonald's не продемонстрував його фактичне використання протягом безперервного п'ятирічного періоду в Європейському Союзі щодо певних товарів і послуг", – додали вони.

"Це важливе рішення, яке застосовує здоровий підхід до використання торгових марок транснаціональними компаніями. Це значна перемога для малого бізнесу в усьому світі", – сказали в Supermac.

Компанія Supermac відкрила свої перші ресторани в 1978 році в місті Голуей на заході Ірландії. У них продаються бургери з яловичиною та курятиною, а також смажені курячі нагетси та сендвічі.

Нагадаємо, торік австрійський канцлер Карл Негаммер зазнав критики після опублікованого в мережі відео, де він радить малозабезпеченим сім’ям годувати своїх дітей бургерами в ресторанах McDonald's.

А в 2022 році McDonald's погодився сплатити 1,3 млрд доларів штрафів і неоплачених податків, щоб врегулювати податкову суперечку у Франції, завершивши тривале розслідування декларування мережею своїх доходів у країні.