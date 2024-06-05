McDonald's проиграл в Суде ЕС дело о торговой марке Big Mac

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's не имеет права использовать торговую марку Big Mac для продуктов из курятины в Европейском Союзе.

Соответствующее решение принял Суд ЕС, сообщает "Европейская правда".

Сегодняшний вердикт Суда ЕС касался заявки ирландской компании Supermac 2017 года на отмену использования McDonald's названия Big Mac, которое американская сеть зарегистрировала в 1996 году для продуктов из говядины и курятины, включая ресторанные услуги. Но Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) отклонило запрос Supermac и подтвердило, что McDonald's использует название Big Mac для мясных и куриных сэндвичей, что побудило ирландскую компанию обжаловать это решение.

Суд ЕС отклонил аргументы McDonald's и частично отменил и изменил решение EUIPO.

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"McDonald's теряет свою торговую марку Big Mac для продуктов из курицы в ЕС", – постановили судьи.

"McDonald's не продемонстрировал его фактическое использование в течение непрерывного пятилетнего периода в Европейском Союзе в отношении определенных товаров и услуг", – добавили они.

"Это важное решение, которое применяет здоровый подход к использованию торговых марок транснациональными компаниями. Это значительная победа для малого бизнеса во всем мире", – сказали в Supermac.

Компания Supermac открыла свои первые рестораны в 1978 году в городе Голуэй на западе Ирландии. В них продаются бургеры с говядиной и курятиной, а также жареные куриные наггетсы и сэндвичи.

Напомним, в прошлом году австрийского канцлера Карла Нехаммера подвергли критике после опубликованного в сети видео, где он советует малообеспеченным семьям кормить своих детей бургерами в ресторанах McDonald's.

А в 2022 году McDonald's согласился уплатить 1,3 млрд долларов штрафов и неоплаченных налогов, чтобы урегулировать налоговый спор во Франции, завершив длительное расследование декларирования сетью своих доходов в стране.