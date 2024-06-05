Антишахрайське управління ЄС відкрило справу проти ультраправого євродепутата з Бельгії

Бельгійський депутат Європарламенту Том Вандендрісше, перший кандидат у виборчому списку ультраправої партії Vlaams Belang, потрапив під слідство управління ЄС OLAF, яке займається боротьбою з шахрайством.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У листі двомісячної давнини, з яким ознайомилися бельгійський тижневик Humo та ліворадикальне видання Apache, згадується про існування справи та її номер. У повідомленнях стверджується, що розслідування було розпочато минулого року за скаргою.

Вандендрісше підтвердив Politico, що близько року тому він отримав листа від OLAF, в якому йшлося про те, що організація розслідує заяву співробітника, якого, за словами Вандендрісше, було звільнено.

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Депутат Європарламенту заперечив отримання будь-яких інших листів від OLAF і назвав цю справу "наклепницькою кампанією" напередодні європейських виборів 6-9 червня, на яких ультраправі, як очікується, здобудуть значну перемогу по всьому континенту.

Управління боротьби з шахрайством повідомило, що воно "не в змозі надати деталі щодо справ, які OLAF може або не може розглядати".

Вандендрісше практично напевно повернеться до Європейського парламенту як голова списку кандидатів Vlaams Belang після виборів, що відбудуться цими вихідними.

Той факт, що ім'я Вандендрісше з'явилося в розслідуванні, пов'язаному з шахрайством, привертає до нього небажану увагу за кілька днів до виборів, хоча OLAF проводить лише адміністративні розслідування.

Раніше цього тижня Вандендрісше виграв судову справу проти Meta, і бельгійський суддя зобов'язав гіганта соціальних мереж виплатити йому понад 27 000 євро відшкодування збитків. Вердикт стосувався "тіньового бану" з 2021 року, який зменшив охоплення сторінки депутата у Facebook.

Нагадаємо, румунська прокуратура заявила в середу, що розслідує справу про фальсифікацію виборів за чотири дні до європейських і місцевих виборів, а лідер ультраправої партії заявив, що він є об'єктом їхнього розслідування.

А німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка претендує на другий термін, і її правоцентристська Європейська народна партія мають створити стабільну більшість у наступному Європарламенті без підтримки ультраправих.