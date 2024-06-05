У Румунії лідера ультраправих запідозрили у фальсифікації виборів за лічені дні перед ними

Румунська прокуратура заявила в середу, що розслідує справу про фальсифікацію виборів за чотири дні до європейських і місцевих виборів, а лідер ультраправої партії заявив, що він є об'єктом їхнього розслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У заяві прокуратури йдеться, що лідер парламентської партії підбурював своїх підлеглих до фальсифікації підписів, щоб допомогти незалежному маргінальному кандидату подолати необхідний прохідний бар'єр для участі в недільних виборах.

Хоча в заяві не було названо лідера партії, Джордже Сіміон, голова ультраправого "Альянсу за об'єднання румунів" (AUR) заявив, що розслідування проти нього є політично вмотивованим.

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"Я очікував... кроку на цьому тижні, спроби маніпулювати громадською думкою, щоб усунути AUR від участі у виборчих перегонах", – сказав Сіміон у заяві, в якій заперечує будь-які правопорушення.

Опитування громадської думки показують, що AUR, заснована п'ять років тому ультраправа група, яка виступає проти міграції та військової допомоги Україні, посяде друге місце на недільних європейських виборах, поступившись керівній коаліції лівих соціал-демократів і правоцентристських лібералів.

Партія сподівається приєднатися до Європейських консерваторів і реформістів (ECR) в Європейському парламенті, де представлені "Брати Італії" Джорджії Мелоні і польська опозиційна партія "Право і справедливість".

У лютому Молдова продовжила на п’ять років заборону на в'їзд Джордже Сіміону – лідеру партії "Альянс за об'єднання румунів", яка відзначилась закликами до анексії частини молдовської та української території.

Раніше однопартієць Сіміона з AUR Клаудіу Тирзіу заявив про територіальні претензії на українські землі Північної Буковини, Закарпаття, Бессарабії, а також всю Молдову.