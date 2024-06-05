Антимошенническое управление ЕС открыло дело против ультраправого евродепутата из Бельгии

Бельгийский депутат Европарламента Том Вандендрисше, первый кандидат в избирательном списке ультраправой партии Vlaams Belang, попал под следствие управления ЕС OLAF, которое занимается борьбой с мошенничеством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В письме двухмесячной давности, с которым ознакомились бельгийский еженедельник Humo и леворадикальное издание Apache, упоминается о существовании дела и его номер. В сообщениях утверждается, что расследование было начато в прошлом году по жалобе.

Вандендрисше подтвердил Politico, что около года назад он получил письмо от OLAF, в котором говорилось о том, что организация расследует заявление сотрудника, который, по словам Вандендрисше, был уволен.

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Депутат Европарламента отрицал получение каких-либо других писем от OLAF и назвал это дело "клеветнической кампанией" в преддверии европейских выборов 6-9 июня, на которых ультраправые, как ожидается, одержат значительную победу по всему континенту.

Управление по борьбе с мошенничеством сообщило, что оно "не в состоянии предоставить детали относительно дел, которые OLAF может или не может рассматривать".

Вандендрисше практически наверняка вернется в Европейский парламент как председатель списка кандидатов Vlaams Belang после выборов, которые состоятся в эти выходные.

Тот факт, что имя Вандендрисше появилось в расследовании, связанном с мошенничеством, привлекает к нему нежелательное внимание за несколько дней до выборов, хотя OLAF проводит только административные расследования.

Ранее на этой неделе Вандендрисше выиграл судебное дело против Meta, и бельгийский судья обязал гиганта социальных сетей выплатить ему более 27 000 евро возмещения убытков. Вердикт касался "теневого бана" с 2021 года, который уменьшил охват страницы депутата в Facebook.

Напомним, румынская прокуратура заявила в среду, что расследует дело о фальсификации выборов за четыре дня до европейских и местных выборов, а лидер ультраправой партии заявил, что он является объектом их расследования.

А немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая претендует на второй срок, и ее правоцентристская Европейская народная партия должны создать стабильное большинство в следующем Европарламенте без поддержки ультраправых.